'BC acerta em manter juros para atingir meta de inflação', diz economista

O Banco Central está olhando hoje para a inflação de 2026, que ainda não está na meta pelas projeções. E ele enxerga que esses riscos que a gente tem hoje, que inclusive tem a ver com essas questões mundiais, essa piora de percepção de risco, a questão do shutdown nos Estados Unidos... A gente ainda tem mais riscos negativos do que positivos, então ele mantém esse discurso mais duro e por isso a gente não tem expectativa de queda de juros ainda para este ano.

Cristiane Quartaroli

Para Quartaroli, a postura do Banco Central é acertada diante dos dados atuais de inflação acima do esperado e do balanço de riscos negativos predominante.

A função do Banco Central é trazer a inflação para a meta. Então eu acredito que eles estão agindo de forma correta porque, de fato, os números ainda não mostram a inflação lá nos 3%, como se espera, para que a gente possa começar a ver um ciclo de queda da Selic.

Cristiane Quartaroli

