Leilão do Itaú tem cobertura duplex em São Paulo com 48% de desconto

O Banco Itaú Unibanco promove na quarta-feira (8) um leilão com 136 imóveis em 20 estados do Brasil, além do Distrito Federal.

O que aconteceu

Há opções de imóveis residenciais, comerciais e terrenos com valores a partir de R$ 54 mil. O leilão pode ser conferido no site da Zuk Leilões, responsável pelo certame.

Os imóveis abrangem os seguintes estados: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SP e TO.