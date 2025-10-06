Quanto ganha o vencedor do prêmio Nobel? Laureados levam valor milionário

Os Prêmios Nobel começaram a ser anunciados hoje, com os cientistas Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi levando na categoria de Medicina por "suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica". A revelação dos vencedores se estende até 13 de outubro, com o prêmio de Economia.

Segundo a organização, os laureados identificaram o que chamaram de "guardas de segurança" do sistema imunológico, as células T reguladoras, um mecanismo que inibe as demais células imunológicas de atacarem o próprio corpo, como ocorre nas doenças autoimunes.

O que os vencedores ganham?

De responsabilidade da Fundação Nobel, os vencedores de cada área recebem: