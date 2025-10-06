IR: calcule sua economia se isenção de até R$ 5 mil for aprovada

Quer saber quanto vai economizar se a nova faixa de isenção do IR for aprovada para 2026? O UOL lançou uma calculadora de IR que faz essa simulação para você. Basta inserir o seu salário bruto mensal.

Clique aqui para acessar a calculadora e simular quanto você vai economizar se a isenção passar pelo Senado.

A ferramenta mostra qual será a economia estimada para quem recebe até R$ 7.350, conforme o texto do PL 1.087/2025, aprovado pela Câmara na última quarta (1) e que agora segue ao Senado.