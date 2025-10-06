Saiba como deixar seu FGTS de garantia para pedir um empréstimo

O desconto das parcelas é realizado automaticamente via eSocial, com limite de até 35% do salário mensal. De acordo com o governo, isso possibilita taxas mais baixas do que as praticadas no crédito consignado comum. Após a contratação, o acompanhamento do pagamento pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É permitido usar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, 100% da multa rescisória pode ser direcionada para quitar a dívida. A mudança de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato firmado.

A coordenação do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer regras e definir limites de juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimos com desconto em folha pode migrar para essa nova modalidade. Um dos principais objetivos da iniciativa é reduzir o risco de superendividamento.

Essa alternativa pode ser vantajosa para liquidar dívidas mais caras, como as do rotativo do cartão de crédito. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o crédito com garantia do FGTS também é útil para quitar pendências no cheque especial ou em financiamentos do tipo CDC. "Em situações de imprevisto e falta de reserva de emergência, esse modelo tende a ser mais apropriado que outras linhas disponíveis no mercado", comenta.

Por outro lado, não é recomendado para aposentados que ainda trabalham e já utilizam a margem consignável do benefício do INSS. "Nesse caso, o consignado pelo benefício previdenciário costuma ter juros menores que o consignado via CLT", orienta a especialista.