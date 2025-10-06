Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

O novo valor do salário mínimo nacional passou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, já atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora a correção tenha começado a valer em janeiro, o depósito só foi realizado em fevereiro, já que os salários são pagos no mês subsequente ao trabalhado. Dessa forma, o reajuste aparece nos contracheques somente agora.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que pode ser pago ao trabalhador em atividade formal. Ele também serve como base de cálculo para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas concedidos pelo governo federal.