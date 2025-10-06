Shutdown: Casa Branca nega demissões por causa de paralisação do governo

A Casa Branca recuou de uma declaração do presidente Donald Trump, que havia afirmado que funcionários públicos estavam sendo demitidos por causa da paralisação do governo. O governo agora diz que ainda não há cortes, mas que eles podem ocorrer se o impasse sobre o orçamento continuar.

O que aconteceu?

Governo está paralisado há seis dias. O governo dos Estados Unidos vive o sexto dia de um "shutdown" parcial, que já suspendeu cerca de um quarto das operações federais. Embora nenhum funcionário tenha sido demitido até agora, muitos foram afastados temporariamente sem remuneração.

Governo tenta justificar declaração. Segundo a secretária de imprensa Karoline Leavitt, Trump se referia aos servidores afastados desde 1º de outubro, quando o Congresso deixou o orçamento expirar. Ela disse que o Escritório de Orçamento da Casa Branca está avaliando quem poderá ser dispensado se o bloqueio continuar.