Alcolumbre indica Renan Calheiros como relator do projeto de isenção do IR

Ele disse que quer fazer uma "tramitação rápida". Amanhã deve anunciar as datas de apenas algumas audiências públicas, mas disse que deve durar no máximo 30 dias.

O que tiver que ser modificado, vai ser modificado. Nós vamos fazer tudo, no entanto, para que a matéria não volte para a Câmara dos Deputados. Porque lá na Câmara dos Deputados ela serviu, lamentavelmente, como um instrumento de chantagem e de pressão contra o governo e até sobre a pauta do Poder Legislativo.

Acho que não demorará 30 dias, o que é muito pouco diante dos sete meses que demorou a tramitar na Câmara dos Deputados, e nós vamos envolver a sociedade nesse debate, o governo e todos os que puderem, de uma forma ou de outra, contribuir para que o Senado faça o que de melhor tem o que fazer com relação à isenção do Imposto de Renda.

Renan Calheiros, relator do projeto do IR

Haddad já havia falado de "grande simpatia" de Alcolumbre pelo projeto. "Não falei com Davi Alcolumbre sobre isso, mas vi grande simpatia dele pela medida. O Senado votou na CAE um projeto muito parecido. Diante do que os senadores manifestaram, tenho certeza de que o Senado vai fazer exatamente o que a Câmara fez", disse o ministro, ontem, em entrevista à TV Record.

O ministro voltou a dizer que o presidente Lula vai sancionar a nova lei do IR ainda neste mês. "Já disse e vou repetir que Lula sanciona a lei do IR no mês de outubro", afirmou também Haddad.

Vitória do governo Lula na Câmara. Os deputados aprovaram, por unanimidade, o projeto de lei que amplia dos atuais R$ 3.036 para R$ 5.000 a faixa de isenção do Imposto de Renda e taxa os mais ricos para compensar. Foram 493 votos favoráveis e nenhum contrário, em articulação do relator, o deputado e ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).