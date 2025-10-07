Comissão aprova MP com isenção a LCA e LCI e sem aumento de taxa para bets

Por apenas um voto de diferença, a medida provisória que tributa ganhos com investimentos em operações de crédito e em apostas esportivas foi aprovada na comissão especial após ser parcialmente desidradata. Segundo o relator, Carlos Zarattini (PT-SP), ainda assim a proposta vai abrir um crédito bilionário no orçamento em 2026.

O que aconteceu

A proposta foi aprovada por apenas um voto de diferença. Foram 13 votos a favor e 12 contra. Houve uma tentativa de passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu. O texto ainda precisa passar em dois plenários até amanhã para não perder a validade. A ideia é votá-lo ainda hoje na Câmara e amanhã no Senado.

Alguns partidos foram contra. O União Brasil, que tem ministérios no governo, mas determinou o desembarque da base, orientou a bancada contra o projeto. O PL, principal partido opositor, também se posicionou contrário.