Confira aqui o calendário de pagamentos do INSS de outubro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações continuarão seguindo a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), preservando o modelo já utilizado para garantir mais organização e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos serão feitos entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os beneficiários que ganham acima do piso nacional terão os valores liberados no período de 1º a 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas com renda superior ao piso.