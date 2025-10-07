Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de outubro

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm cronograma definido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de pagamentos é organizado conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do titular do benefício.

Os depósitos costumam ocorrer nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando as datas são adiantadas para garantir que todos recebam antes do Natal, sendo concluídos até o dia 10.