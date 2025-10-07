Haddad diz que isenção do IR 'ganhou mentes e corações' e limitou críticas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a votação unânime da proposta de isenção do Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5.000 não foi surpreendente. Ele avalia que a elaboração da promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "ganhou mentes e corações" e conseguiu se esquivar de eventuais críticas.

O que aconteceu

Haddad afirmou que a isenção do Imposto de Renda "ganhou mentes de corações". O ministro recordou que a proposta foi costurada "na cozinha" do Ministério da Fazenda ao lado de outras secretarias e da Receita Federal. "Parece muito fácil depois que foi colocada de pé, mas ela deu muito trabalho", disse durante participação no Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).

Ministro avalia que a promessa de campanha de Lula caiu foi acatada até por adversários. "Ficou muito difícil achar uma brecha para criticar. Ela começou a ser elogiada nos quatro cantos, por pessoas com posições ideológicas muito diferentes, que viram nessa ideia uma virtude de que ela começava a colocar o dedo em um problema grava de Brasil, que é a desigualdade", ressaltou o ministro.