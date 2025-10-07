Haddad diz que isenção do IR 'ganhou mentes e corações' e limitou críticas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a votação unânime da proposta de isenção do Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5.000 não foi surpreendente. Ele avalia que a elaboração da promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "ganhou mentes e corações" e conseguiu se esquivar de eventuais críticas.
O que aconteceu
Haddad afirmou que a isenção do Imposto de Renda "ganhou mentes de corações". O ministro recordou que a proposta foi costurada "na cozinha" do Ministério da Fazenda ao lado de outras secretarias e da Receita Federal. "Parece muito fácil depois que foi colocada de pé, mas ela deu muito trabalho", disse durante participação no Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).
Ministro avalia que a promessa de campanha de Lula caiu foi acatada até por adversários. "Ficou muito difícil achar uma brecha para criticar. Ela começou a ser elogiada nos quatro cantos, por pessoas com posições ideológicas muito diferentes, que viram nessa ideia uma virtude de que ela começava a colocar o dedo em um problema grava de Brasil, que é a desigualdade", ressaltou o ministro.
Isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 foi aprovada pela Câmara. Principal promessa de campanha do presidente Lula, decisão resulta em uma economia anual de até R$ 4067.57 aos contribuintes. Para valer já em 2026, a proposta ainda depende da aprovação de senadores antes da sanção presidencial.
Governo estima que a proposta vai beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. O total considera, além da isenção total aos rendimentos de até R$ 5.000 a 10 milhões de brasileiros, uma redução das alíquotas a quem recebe até R$ 7.350, com base na atual tabela progressiva do IR. As projeções apontam que um contribuinte com salário mensal de R$ 6.250 terá uma economia anual de aproximadamente R$ 1.800 por ano com a medida, por exemplo.
Contrapartida para a isenção surgirá da tributação mínima para a população mais rica. Para cobrir a perda arrecadatória, será cobrado um imposto mínimo de contribuintes com renda superior a R$ 600 mil por ano (o equivalente a R$ 50 mil por mês). Além disso, é prevista uma taxação sobre remessas de dividendos ao exterior, que atualmente não é tributado.
