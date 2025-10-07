Fundos de investimento perdem fôlego, mas adicionam R$ 20,1 bi em setembro

Os fundos de investimentos no Brasil tiveram em setembro mais aportes que saques, com saldo positivo de R$ 20,1 bilhões. No acumulado do ano, o volume líquido captado por esses instrumentos cresceu R$ 110,9 bilhões, um desempenho que não chega nem à metade do mesmo período em 2024, segundo dados divulgados hoje pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

O que aconteceu

Fundos captam R$ 191 bilhões a menos em 2025. No acumulado de janeiro a setembro, o saldo positivo nos fundos de investimento foi menor do que no mesmo período de 2024, quando a diferença entre novos aportes e saques somou R$ 301,9 bilhões.

Patrimônio cresce 10,7% em 2025. O saldo total aplicado nos fundos de investimentos em setembro atingiu R$ 10,4 trilhões, acima dos R$ 9,4 trilhões acumulados até setembro de 2024. O crescimento se deve tanto à entrada de novos recursos quanto aos rendimentos sobre o montante previamente existente.