Haddad tenta convencer Congresso a não deixar MP de bets e bancos caducar

Após a reunião de hoje, Haddad disse que a tramitação vai continuar. Também se disse seguro de que o texto será aprovado.

Depois dos esclarecimentos feitos, parece que o calendário vai seguir seu caminho, evidentemente com o aval do governo. Estamos confiando que a condução do Zarattini está adequada para seguir adiante e produzir o resultado que obtenha os votos necessários para sua aprovação. Obviamente, como em qualquer acordo, houve concessões mútuas da Câmara, do Senado e do próprio governo para que pudéssemos chegar a um texto que pudesse ser apreciado com grandes chances de ser votado hoje na comissão.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Segundo Haddad, duas questões foram mais discutidas na reunião desta tarde: a que diz respeito à tributação de LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) e a dos impostos a serem cobrados das bets. O ministro disse que, com a taxa de juros muito elevada, havia o risco de algum tipo de investimento ser prejudicado com a mudança nos impostos. Quanto às bets, houve um entendimento de que a Receita Federal teria muita dificuldade em cobrar impostos retroativos, como a MP prevê.

Depois da apreciação na Comissão, a MP ainda precisa ser votada nos plenários da Câmara e do Senado até amanhã para não caducar. O UOL apurou que o calendário planejado por Alcolumbre é de que a comissão mista aprecie o texto nas próximas horas e que o plenário da Câmara também vote hoje. A votação no Senado ficaria para amanhã.