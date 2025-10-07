Itaú oferece pagar até 10 salários extras para demitidos, diz sindicato

Piso de 4 salários

valor fixo de R$ 9 mil

13ª cesta-alimentação

Para funcionários com mais de 24 meses de banco:

Piso de 6 salários

½ salário por ano trabalhado, com teto de 10 salários

valor fixo de R$ 9 mil

13ª cesta-alimentação

* em ambos os grupos, bancários que possuem financiamento imobiliário junto ao Itaú terão mantidas as condições diferenciadas

O texto do sindicato ressalta que 'a proposta deve ser aprovada em assembleia, mas a adesão deve ser individual, com assistência do sindicato e quitação total do contrato de trabalho'. O prazo para adesão ao acordo é de até seis meses.

O que diz o Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco fomenta diálogo permanente e estruturado com as entidades que representam seus colaboradores, em linha com sua cultura e com absoluto respeito às instituições e às normas coletivas. Em atenção ao pedido protocolado pelo sindicato na Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP), por meio da Vice-Presidência Judicial, com a mediação do desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto, conduziu as partes a um ambiente de conciliação e entendimento mútuo, contribuindo significativamente para a prevenção da judicialização coletiva e individual. Os termos finais do acordo ainda estão sob segredo de justiça por pedido da entidade sindical até a data da assembleia. O banco reitera, no entanto, que os desligamentos ocorridos em 08/09 não caracterizam demissão em massa. Tratam-se de desligamentos plúrimos, nos quais foram consideradas as condições individuais de cada colaborador, sem objetivo de redução de quadro, e com fundamentação objetiva vinculada à aderência à jornada de trabalho e à atividade digital aferida em sistemas corporativos, sempre em conformidade com a legislação brasileira e com as políticas internas.