Já posso fazer o saque-aniversário do FGTS? Veja calendário de liberações

Na forma tradicional, conhecida como saque-rescisão, quem é demitido sem justa causa pode sacar todo o valor acumulado, somado à multa paga pelo empregador.

No saque-aniversário, o dinheiro fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador, com prazo de até 60 dias para a retirada.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. Para receber, o trabalhador deve indicar uma conta bancária. A Caixa informa que, se o pedido for realizado no mês de aniversário, o crédito cai em até cinco dias úteis.

Também é possível voltar ao modelo saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja antecipação contratada. Nesse caso, a alteração só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Qual o valor liberado?

O cálculo leva em conta uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma dos saldos do FGTS, somada a uma parcela adicional, que depende do valor disponível.