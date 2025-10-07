Justiça nega pedido do MPF para suspender concursos da Marinha por cotas

A Justiça Federal em São Paulo rejeitou o pedido de tutela antecipada do Ministério Público Federal (MPF) para suspender concursos da Marinha do Brasil, sob a alegação de descumprimento da Lei de Cotas.

O que aconteceu

Na ação civil pública, o MPF sustentava que a Marinha estaria fracionando vagas por especialidade e subespecialidade, o que reduziria o alcance da política de cotas raciais. O órgão pedia que a reserva fosse calculada com base no número total de vagas oferecidas em cada concurso, inclusive nos certames já em andamento.

A decisão da 13ª Vara Cível do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF3) acolheu os argumentos apresentados pela União, representada pela Advocacia-Geral da União (AGU). A AGU, por meio da Coordenação Regional de Militares (COREM3), da Procuradoria Regional da União da Terceira Região (PRU3), destacou que a legislação anterior determinava a aplicação das cotas raciais apenas quando houvesse três ou mais vagas por cargo, e que a divisão por especialidades atende ao interesse público e às necessidades operacionais da Força Naval.