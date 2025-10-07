Leilão do Itaú vai até quinta e tem terrenos por menos de R$ 30 mil

O Banco Itaú promove um leilão de 82 imóveis em 14 estados com opções por menos de R$ 30 mil.

O que aconteceu

O leilão está aberto para lances até as 11h (de Brasília) de quinta-feira, dia 9. O certame é 100% online e os imóveis podem ser conferidos no site da Frazão Leilões.

São 82 opções de imóveis, incluindo 45 casas, 30 apartamentos e terrenos. Eles estão espalhados por 14 estados do Brasil: BA, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RS, SE e SP.