Manter ou vender CDBs do Banco Master? Veja o que dizem especialistas

Papéis oferecem remuneração muito acima da média. Nas corretoras que vendem CDBs do Master, os rendimentos calculados sobre o preço dos títulos com deságio batem 200% do CDI (certificado de depósito interbancário, índice que acompanha de perto a taxa Selic). Isso representa aproximadamente o dobro do que pagam os grandes bancos.

Decisão sobre o que fazer com CDB do Master varia para cada investidor. Os CDBs em circulação do Master estão sendo pagos normalmente dentro dos prazos. Mas a forte queda de valor dos papéis do banco no mercado secundário preocupa seus detentores. Segundo profissionais de mercado, o investidor precisa considerar alguns fatores antes de decidir se vende antes do prazo e aceita o prejuízo, ou se mantém o ativo até o vencimento.

Aplicação abaixo do limite do FGC

FGC garante até R$ 250 mil aplicados numa mesma instituição. Para quem tem CDBs em um valor protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, a recomendação mais dada por planejadores financeiros é a de manter a posição para evitar o prejuízo do mercado secundário.

Pagamento pelo FGC não é imediato. Quando uma instituição sofre liquidação pelo Banco Central, os investidores que têm ativos garantidos pelo Fundo, caso dos CDBs, têm direito à restituição do valor aplicado corrigido, mas o pagamento não é imediato, podendo levar mais de 30 dias.