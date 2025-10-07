Relator propõe isenção de letras de crédito em acordo do agro com o governo

Perda de arrecadação após mudança de percentual não será compensada. O relator decidiu não propor compensação com a arrecadação desses investimentos em outros tributos.

Impasse com o agro adiou a votação duas vezes. O relatório era para ter sido votado na comissão mista na terça da semana passada. Passou para quinta. Depois, o relator adiou para esta terça, um dia antes de perder a validade.

Tema é importante para o governo. A proposta, apesar de isentar LCA e LCI, cria regras de tributação sobre outras aplicações financeiras e sobre ganhos com apostas esportivas. Ela foi publicada como alternativa arrecadatória depois de o governo enfrentar resistência ao decreto de aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Expectativa é abrir R$ 35 bilhões no orçamento em 2026. Segundo Zarattini, a proposta aumenta a arrecadação do governo em R$ 20 bilhões e reduz as despesas em outros R$ 15 bilhões. O objetivo é conseguir recursos sem comprometer programas sociais e de investimento em ano de eleição.

Medidas provisórias começam a valer assim que são publicadas, mas precisam ser aprovadas no Congresso para não perder a validade. Quando uma MP é publicada, o Congresso tem 60 dias para aprovar. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, segundo a Constituição, mas elas caducam se passarem desse período.