'Enviado veio ao Brasil e levou outra visão do país a Trump', diz professor

O papel de Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, trouxe uma visão mais pragmática sobre o Brasil ao presidente americano, favorecendo o diálogo com Lula por telefone, ontem. A avaliação é de Leonardo Trevisan, professor da ESPM, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Eu acho que chegou ao ouvido de Donald Trump uma outra realidade sobre o Brasil, e isso tem nome e sobrenome: chama-se Richard Grenell. Foi o enviado de Trump, que é o ouvido de Trump para resolver causas sensíveis. Foi ele que resolveu o problema da Chevron na Venezuela. Foi ele que abriu caminho na Arábia Saudita. Ele esteve no Brasil no começo de setembro e teve horas de negociação com o vice-presidente Geraldo Alckmin no Rio de Janeiro. Grenell levou outra visão do Brasil para lá. Foi isto que mudou. Trump tem hoje dois interlocutores. Se ele recebe uma pressão muito forte, por parte das coligações em torno de Bolsonaro, ele tem um outro ouvido que ele também escuta, que diz que não é bem assim com o Brasil.

A virada dos EUA em relação ao Brasil é vista por Leonardo Trevisan como resultado da ação conjunta de diplomacia e empresariado brasileiro; há expectativa de avanços e retirada de tarifas sobre produtos nacionais.