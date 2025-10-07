Senado aprova projeto que facilita portabilidade de salário

O que muda

Linha de crédito especial com juros reduzidos. O projeto cria uma linha especial de crédito com taxas de juros menores para quem recebe salário ou benefício em conta. A proposta parte do princípio de que o risco para os bancos é menor, já que há garantia de recebimento mensal, o que deve se refletir em custos de empréstimo mais baixos.

Portabilidade automática de salário e benefícios. Atualmente, quem deseja mudar o banco para o qual recebe salário precisa solicitar a portabilidade. Com o novo projeto, esse processo passa a ser automático assim que o cliente abrir uma nova conta-salário. A regra também valerá para benefícios previdenciários, reduzindo burocracias e incentivando a busca por melhores condições.

Débito automático entre diferentes bancos. O projeto permite o pagamento de contas a partir de qualquer instituição financeira em que o cliente tenha saldo, rompendo a necessidade de concentrar todas as operações em um único banco. A medida deve aumentar a liberdade financeira e simplificar a gestão das contas.

Mais transparência nas taxas de juros. As instituições financeiras terão que apresentar informações claras e padronizadas sobre juros e custos de crédito, em formato que facilite a comparação entre ofertas. O objetivo é permitir que o consumidor tome decisões mais conscientes e evite surpresas com tarifas embutidas.