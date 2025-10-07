Shell prevê prejuízo de R$ 3,2 bi após abandonar projeto de biocombustíveis

A Shell prevê um prejuízo de US$ 600 milhões (R$ 3,2 bilhões na cotação atual) no terceiro trimestre de 2025 após abandonar um projeto de biocombustíveis em Roterdã, na Holanda, segundo informou a própria empresa em relatório divulgado nesta terça-feira.

O que aconteceu

A Shell havia aprovado o desenvolvimento da usina de biocombustíveis de 820.000 toneladas por ano em 2021. Porém, a construção foi paralisada no ano passado e o projeto acabou cancelado completamente no início de setembro, segundo informou a Reuters.

A decisão de não retomar as obras foi devido ao projeto ser "insuficientemente competitivo" para atender à necessidade dos clientes por "produtos de baixo carbono acessíveis", segundo Machteld de Haan, presidente de Downstream, Renováveis e Soluções de Energia da Shell.