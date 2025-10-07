Shutdown entra no 7º dia com atrasos em aeroportos

Quando funcionários federais que gerenciam o tráfego aéreo, inspecionam aeronaves e garantem a segurança do sistema de aviação do país estão em licença não remunerada ou trabalhando sem receber, toda a indústria e milhões de americanos sentem os impactos. Airlines for América, associação das companhias aéreas dos EUA

Linhas aéreas do Brasil para EUA monitoram situação. As companhias aéreas brasileiras e americanas que operam as rotas entre Brasil e Estados Unidos ainda não registram cancelamento ou reprogramação de voos, mas recomendam aos passageiros com passagens compradas para acompanhar os canais de comunicação das empresas porque o quadro pode mudar.

Setor de turismo está em alerta. Segundo a presidente executiva da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), Marina Figueiredo, que representa empresas que montam e vendem os pacotes turísticos a agências e ao público final, o prolongamento do shutdown deve agravar os impactos no turismo brasileiro com destino aos Estados Unidos porque processos de concessão de vistos vão ficar mais demorados.

Comércio exterior teme atrasos nas operações. Além do turismo, as exportações e importações são afetadas por causa da redução de servidores públicos na alfândega. Segundo empresários brasileiros desse setor, nesta semana já podem ocorrer atrasos nos processo de logística, liberação de documentação e pagamentos.

Trump faz aceno para negociação. O presidente dos Estados Unido sinalizou a retomada das negociações para resolver o impasse. Ele disse que ficaria "feliz" de negociar um acordo sobre programas de saúde com os democratas, partido da oposição, desde que o Congresso feche acordo para interromper o shutdown.