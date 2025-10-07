Total esquecido em bancos e instituições financeiras recua para R$ 10,46 bi

Os brasileiros têm cerca de R$ 10,46 bilhões "esquecidos" em bancos e outras instituições financeiras, mostra a atualização do SVR (Sistema de Valores a Receber) referente ao mês de agosto. Os valores apresentados hoje pelo BC (Banco Central) estão disponíveis para serem resgatados por 18,4 milhões de consumidores e 4,6 milhões de empresas.

O que aconteceu

Pessoas físicas e jurídicas têm R$ 10,46 bilhões "esquecidos". O total está disponível pode ser resgatado por 48,4 milhões de consumidores (R$ 8,9 bilhões) e 4,6 milhões de empresas (R$ 2,4 bilhões). Os valores estão no sistema do BC criado para que pessoas e empresas consultem se há dinheiro esquecido em instituições financeiras.

Montante a ser resgatado recuou 2,1% no mês de agosto. A atualização do sistema criado para a consulta dos valores esquecidos caiu pela primeira vez neste ano, após registrar o recorde de R$ 10,68 bilhões em julho. Na comparação com o mês e janeiro (R$ 9,05 bilhões), a alta dos montantes supera 15,6%.