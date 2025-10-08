AGU derruba site falso que prometia vagas de emprego nos Correios

A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu derrubar um site falso que prometia vagas de emprego com salários a partir de R$ 3,6 mil para trabalhar nos Correios.

O que aconteceu

A página estava hospedada na GoDaddy, que foi notificada e deu andamento à remoção. Ao identificar a página fraudulenta (govbr.programadopovo.org), a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) encaminhou o caso para a Procuradoria-Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), unidade da AGU responsável por combater desinformação sobre políticas públicas.

Os criminosos simulavam o site do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com a identidade visual do Governo Federal. Os interessados nas vagas preenchiam um formulário com dados pessoais e eram direcionados para o pagamento da taxa de R$ 83,40, que garantiria a vaga.