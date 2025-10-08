Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm cronograma definido, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

As liberações seguem a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Normalmente, os depósitos acontecem nos dez últimos dias úteis de cada mês. Em dezembro, no entanto, o calendário é adiantado para que todas as famílias recebam antes do Natal, com encerramento até o dia 10.