CEO da Nestlé: 'Vou embora do escritório às 18h, aconteça o que acontecer'

Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil, revelou que não tem o costume de esticar o horário de trabalho em seu dia a dia. Em entrevista ao podcast 'De Frente com o CEO', da revista Exame, o executivo explicou o motivo: ele dá prioridade total à sua aula noturna de ioga, que pratica há 15 anos.

O que aconteceu

Venho todo dia para cá, e tenho uma disciplina que é: 'aconteça o que acontecer, 18h vou embora'. Se eu estiver escrevendo um negócio, e chegou 18h, acabou, vamos embora, porque 18h30 eu tenho meu professor de ioga que chega em casa Marcelo Melchior, ao podcast De Frente com CEO, da Exame

Além do benefício físico, Marcelo Melchior vê o ioga como uma prática extremamente essencial para a mente. "Deve fazer uns 15 anos [que pratica ioga], todos os dias. Gosto muito. Trabalha músculos, flexibilidade, mas, principalmente, mental e respiração. Isso ajuda a sinalizar para o corpo e para o organismo que acabou o dia. Então, até ir dormir, você já está em outra vibe".