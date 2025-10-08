Corrida pré-tarifaço fez porto de Santos bater recorde de embarques

Movimento para os EUA caiu após a formalização das tarifas. O diretor de desenvolvimento e gestão do Porto de Suape (PE), Rinaldo Lira, afirma que os norte-americanos foram praticamente excluídos da lista de destino de algumas mercadorias. "Em agosto, não houve registro de exportação de cana-de-açúcar para os Estados Unidos, produto que historicamente sempre esteve entre os mais vendidos", lamentou. Tivemos uma retração abrupta [das exportações aos EUA] a partir de agosto. Suape praticamente desapareceu da pauta exportadora para os Estados Unidos. A gente movimentou somente 173 toneladas no período, uma queda de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado.

Rinaldo Lira, diretor do Porto de Suape

Dirigentes portuários consideram que os EUA amargaram maiores prejuízos. Pomini afirmou que as tarifas contra os produtos brasileiros foram sentidas principalmente no bolso das famílias norte-americanas, "principalmente os consumidores de suco de laranja, café e carne", ressaltou ao avaliar que o preço das proteínas brasileiras dobrou nos EUA.

O suco de laranja consumido nos Estados Unidos vem, quase completamente, do interior de São Paulo. Um movimento de elevação de tarifas só prejudica o consumidor americano. [...] Tem alguma elasticidade, pode diminuir o consumo, mudar para outro tipo de suco na margem, mas, em larga medida, o que vai acontecer é que simplesmente o preço vai ficar mais alto.

Samuel Kinoshita, secretario da Fazenda da SP

Pomini diz que efeito negativo justifica aproximação entre Trump e Lula. Para o presidente do Porto de Santos, os prejuízos resultaram no estreitamento das conversas entre os líderes nas últimas semanas. "Quando você impacta o seu principal consumidor com tarifas, vai haver um aumento no preço do seu produto interno. Não é por acaso que vem 'pintando um clima' [entre os presidentes dos EUA e Brasil]. É porque a economia está pressionando", afirmou.

Quando a economia pressiona, ele olha para qualquer que seja o presidente para fazer as pazes.

Anderson Pomini, diretor-presidente do Porto de Santos