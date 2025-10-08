Datas de pagamento do INSS já estão confirmadas para outubro; veja

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o formato já utilizado, que traz mais organização e previsibilidade ao processo.
O que aconteceu
Segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já quem possui renda acima do piso nacional terá os valores creditados entre 1º e 7 de novembro.
O INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desses, aproximadamente 28,2 milhões correspondem ao piso nacional, enquanto em torno de 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.
Para confirmar a data correta de saque, o beneficiário deve observar o penúltimo dígito de seu número de benefício, ignorando o que aparece após o traço. A consulta detalhada pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.
Em caso de dúvidas, também é possível ligar para a Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano em horário comercial. Pelo aplicativo, além de checar o extrato de pagamento, o usuário pode atualizar informações cadastrais e acessar outros serviços digitais.
Calendário - até um salário mínimo
- Final 1: 27/10
- Final 2: 28/10
- Final 3: 29/10
- Final 4: 30/10
- Final 5: 31/10
- Final 6: 03/11
- Final 7: 04/11
- Final 8: 05/11
- Final 9: 06/11
- Final 0: 07/11
Calendário - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 03/11
- Finais 2 e 7: 04/11
- Finais 3 e 8: 05/11
- Finais 4 e 9: 06/11
- Finais 5 e 0: 07/11
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.