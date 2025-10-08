Assine UOL
Datas de pagamento do INSS já estão confirmadas para outubro; veja

Colaboração para o UOL
INSS abre calendário para quem recebe até um salário mínimo em 27 de outubro
INSS abre calendário para quem recebe até um salário mínimo em 27 de outubro Imagem: Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o formato já utilizado, que traz mais organização e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já quem possui renda acima do piso nacional terá os valores creditados entre 1º e 7 de novembro.

O INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desses, aproximadamente 28,2 milhões correspondem ao piso nacional, enquanto em torno de 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.

Para confirmar a data correta de saque, o beneficiário deve observar o penúltimo dígito de seu número de benefício, ignorando o que aparece após o traço. A consulta detalhada pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, também é possível ligar para a Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano em horário comercial. Pelo aplicativo, além de checar o extrato de pagamento, o usuário pode atualizar informações cadastrais e acessar outros serviços digitais.

Calendário - até um salário mínimo

  • Final 1: 27/10
  • Final 2: 28/10
  • Final 3: 29/10
  • Final 4: 30/10
  • Final 5: 31/10
  • Final 6: 03/11
  • Final 7: 04/11
  • Final 8: 05/11
  • Final 9: 06/11
  • Final 0: 07/11

Calendário - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 03/11
  • Finais 2 e 7: 04/11
  • Finais 3 e 8: 05/11
  • Finais 4 e 9: 06/11
  • Finais 5 e 0: 07/11

