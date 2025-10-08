Datas de pagamento do INSS já estão confirmadas para outubro; veja

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o formato já utilizado, que traz mais organização e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já quem possui renda acima do piso nacional terá os valores creditados entre 1º e 7 de novembro.

O INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desses, aproximadamente 28,2 milhões correspondem ao piso nacional, enquanto em torno de 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.