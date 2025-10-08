Gol anuncia expansão e contratará 30 copilotos por mês até fim de 2025

O movimento acompanha o momento de abertura de novas rotas nacionais e internacionais. Segundo a companhia, houve crescimento de 62,1% na oferta internacional e 13,3% no mercado doméstico nos seis primeiros meses de 2025.

Esse movimento acompanha o nosso crescimento: além da expansão da nossa operação, vamos realizar a maior alta temporada de verão da nossa história. As novas contratações e a elevação dos comandantes simbolizam o que temos de mais valioso: gente preparada, apaixonada e pronta para levar a companhia ainda mais longe Celso Ferrer, CEO da Gol

A nova série de contratações acontece quatro meses após a Gol concluir sua reestruturação financeira sob o Chapter 11 nos Estados Unidos e encerrar o processo em Nova York. A companhia deixou a recuperação judicial com um caixa de US$ 900 milhões, endividamento equacionado e grandes planos de retomada.

O processo para chegar a comandante

O processo de elevação de nível para comandantes inicia-se com avaliações técnicas e comportamentais. Os tripulantes aprovados seguem para a fase de formação, composta por cinco dias de aulas teóricas e sete sessões de simulador, incluindo uma avaliação por um examinador credenciado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que concede a habilitação necessária para o início do treinamento em rota.

O piloto cumpre 100 horas de voo real sob supervisão de um Instrutor de Rota, e então finaliza-se o processo com nova avaliação. Após a aprovação, o piloto realiza um voo de apresentação acompanhado por um comandante da Diretoria de Operações, momento simbólico em que recebe oficialmente as quatro faixas e assume a função de comandante da Gol.