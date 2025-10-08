Governo sofre derrota e vê caducar MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Governo foi à votação, mesmo admitindo perder, para mostrar a "digital" de quem fosse contra a proposta. O União Brasil, o PP, o PL e o Republicanos foram contrários à MP por "serem contra o aumento de impostos".

O discurso mira a oposição. PP, União Brasil, Republicanos e PL estão no bloco de partidos que pretendem apoiar uma candidatura de centro-direita contra Lula na corrida presidencial. A base governista diz que houve "sabotagem" dessas siglas e que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entra "de cabeça na corrida presidencial". Ele nega ter atuado contra a proposta.

O discurso da direita é que a oposição impediu o aumento de imposto. O meme de Taxad foi revivido para ativar a memória do seu eleitorado. O apelido pejorativo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi citado na fala de orientação da liderança da oposição.

Governo contou voto a voto. O Planalto exonerou três ministros para votarem a favor da proposta. São Celso Sabino (União-PA), do Turismo, André Fufuca (PP-MA), do Esporte, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), de Portos e Aeroportos. Eles são de partidos que fecharam questão contra o projeto e voltam às suas funções amanhã. Fufuca e Sabino enfrentam punições de suas legendas após permanecerem no governo.

A proposta traria R$ 17 bilhões aos cofres públicos. No início da tramitação do projeto, o governo falava em uma arrecadação de R$ 20 bilhões e uma redução nas despesas de R$ 15 bilhões —ou seja, um montante total da ordem de R$ 35 bilhões. As negociações desidrataram a proposta e, mesmo assim, não houve sucesso.

A MP previa tributar aplicações financeiras. O líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que a Câmara prefere aliviar para os mais ricos e está protegendo bancos e bets. As duas atividades econômicas passariam a pagar mais imposto e ficarão isentas com a derrubada da MP.