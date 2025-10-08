Resistência à MP dos bancos e bets no Congresso é eleitoral, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a oposição tenta atingir o governo, mas acabará prejudicando o Brasil ao votar contra a MP dos bancos e bets, que busca arrecadar R$ 17 bilhões com tributações sobre aplicações financeiras e ativos virtuais para equilibrar o Orçamento do ano que vem. A intenção é compensar a perda de receita causada pela flexibilização na cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
O que aconteceu
O governo não tem votos para aprovar a MP. Partidos do centrão se mobilizam para votar contrariamente ao projeto, o que, segundo Haddad é uma estratégia contra o governo Lula (PT) a um ano da eleição. "São os mesmos que desorganizaram o país em 2022 por fins espúrios. Em vez de pensar no país, estavam pensando em si próprios", disse Haddad ao citar suposta manobra do governo Jair Bolsonaro (PL) que, segundo ele, "usou o Congresso pra liberar geral o Orçamento, dar calote nos gastos para ter vantagens eleitorais".
Agora querem fazer o que foi feito em 2022 invertendo o sinal. [Naquele ano teve] abundância de recursos para ganhar a eleição, e agora querem restringir o orçamento para prejudicar o governo. Não vai acontecer, vai prejudicar o Brasil.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Governo cede ao centrão
O governo enfrenta dificuldades para aprovar a MP 1303. Relator do texto na Câmara, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) disse que a pauta está contaminada pelo ano pré-eleitoral e que o centrão quebrou o acordo pela aprovação. Ele citou a atitude de parte da bancada do agro, do PP, do União Brasil e do Republicanos na votação na comissão, cuja aprovação foi apertada (por apenas um voto), apesar das concessões do governo.
O relator teve de ceder para conseguir a aprovação do texto na comissão especial mista. A previsão de arrecadação caiu de R$ 20 bilhões para R$ 17 bilhões, mas ainda dá fôlego para que o governo não precise cortar programas sociais em ano eleitoral.
A retirada do aumento da tributação sobre as bets é uma das principais mudanças no relatório. A versão original previa a taxação da receita bruta das bets regularizadas com alíquota entre 12% e 18%.
O agro venceu queda de braço e manteve isenção para letras de crédito. Quando publicou a medida provisória, o governo colocou uma taxa de 5% sobre rendimentos em LCI e LCA. Depois, o relator elevou esse percentual para 7,5%. No relatório aprovado ontem, porém, ele atendeu a categoria e manteve a isenção, como ocorre atualmente.
Veja no que o governo cedeu:
- Abriu mão do aumento de 12% para 18% na contribuição das empresas de apostas esportivas;
- Criou regimes de regularização para apostas esportivas e criptoativos não declarados;
- Manteve a elevação de 9% para 15% da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para fintechs;
- Manteve isenção para LCI, LCA, LIG, LH e LCD (letras de crédito e hipotecárias);
- Manteve isenção para poupança, CRI, CRA e CPR (títulos ligados ao crédito e ao agronegócio);
- Reaproximou as regras dos Fundos Imobiliários e do Fiagro das normas atuais, mantendo isenções sobre ganhos de capital e rendimentos imobiliários.
O relator também atendeu a pedidos dos pescadores. Zarattini retirou a necessidade de Cadastro de Identidade Nacional para acesso ao seguro-desemprego para pescadores. Incluiu, porém, a exigência de comprovante de residência para adesão ao Seguro Defeso, um benefício pago durante o período do ano em que a pesca é proibida.
Lula entra em campo
O presidente Lula (PT) entrou pessoalmente nas negociações para evitar que a MP caduque. Se não for aprovada na Câmara e no Senado ainda hoje, ela perde a validade, causando um rombo de R$ 17 bilhões nas contas públicas. Ele chamou para hoje uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além de líderes parlamentares, para tentar destravar a votação, apurou a colunista do UOL Letícia Casado.
O Planalto desconfia da atuação dos governadores de direita nas articulações para que a MP caduque. O objetivo seria criar problemas de caixa para o governo e dificultar a vida do presidente em 2026, ano eleitoral. A aliados, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou a suposta articulação ao dizer que está focado na crise do metanol no estado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.