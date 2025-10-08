Resistência à MP dos bancos e bets no Congresso é eleitoral, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a oposição tenta atingir o governo, mas acabará prejudicando o Brasil ao votar contra a MP dos bancos e bets, que busca arrecadar R$ 17 bilhões com tributações sobre aplicações financeiras e ativos virtuais para equilibrar o Orçamento do ano que vem. A intenção é compensar a perda de receita causada pela flexibilização na cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O que aconteceu

O governo não tem votos para aprovar a MP. Partidos do centrão se mobilizam para votar contrariamente ao projeto, o que, segundo Haddad é uma estratégia contra o governo Lula (PT) a um ano da eleição. "São os mesmos que desorganizaram o país em 2022 por fins espúrios. Em vez de pensar no país, estavam pensando em si próprios", disse Haddad ao citar suposta manobra do governo Jair Bolsonaro (PL) que, segundo ele, "usou o Congresso pra liberar geral o Orçamento, dar calote nos gastos para ter vantagens eleitorais".