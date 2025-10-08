MP de bets e bancos vai inibir investimentos longos, diz setor financeiro

Dificuldade maior para captar recursos de longo prazo. Para o presidente da Anbima, Carlos André, a equalização do IR para investim,entos para diferentes prazos tende a encarecer a captação de recursos para negócios que demandam capital com foco em vencimentos mais demorados, como infraestrutura, indústria e mesmo agronegócio, afirmou em entrevista ao UOL.

Governo também será impactado. A mesma lógica vai valer para o financiamento do governo, aponta o presente da Anbima. Os investidores não serão estimulados a comprar papéis com vencimentos mais longos, o que deve tornar mais desafiador para o Tesouro Nacional captar recursos por meio de papéis mais longos.

A indústria dos fundos de investimentos responde como uma dos principais fontes de financiamento para a economia real. Desestimular aplicações de longo prazo vai impactar diversos setores. Carlos André, presidente da Anbima

Come-cotas é outro problema. Outro ponto da MP 1303 que preocupa o mercado é o aumento da alíquota na cobrança de imposto que acontece nos meses de maio e novembro de forma antecipada. Atualmente, essa tributação é de 15%.

Antecipação de imposto reduz rendimento dos fundos. O come-cotas é uma cobrança antecipada porque acontece sobre o rendimento do fundo antes mesmo de o aplicador sacar o dinheiro. Como o tributo tira parte da cota, isso reduz o montante total sobre o qual acontece a valorização do patrimônio ao longo do tempo.