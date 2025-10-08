O que é o saque de aniversário do FGTS e por que ele mudou?

O que aconteceu

Trabalhador que aderir ao saque-aniversário deverá esperar 90 dias para realizar a primeira retirada do dinheiro. Além disso, há um novo limite para operações: será permitido apenas um saque por ano.

Também será possível pedir a antecipação de até cinco saques-aniversário no período de um ano; no entanto, o trabalhador só receberá estes adiantamentos ao longo de cinco anos (com uma parcela por ano). Após este prazo, o trabalhador poderá realizar apenas até três antecipações do saque-aniversário, a serem recebidas em três anos.

Antes, não havia um limite para este tipo de adiantamento, que funciona como um empréstimo da própria "poupança" do trabalhador. Quaisquer limites impostos para a compra de uma casa, por exemplo, eram definidos pelas instituições financeiras envolvidas no negócio. Há trabalhadores que faziam "empréstimos" do saque-aniversário para pagar com antecipação anual até 2056, exemplificou o MTE.

Também não será mais possível retirar todo o saldo da conta do FGTS de uma vez no saque-aniversário. Agora, o limite mínimo da parcela é de R$ 100 e o máximo é de R$ 500. Assim, o trabalhador poderá antecipar até cinco parcelas de R$ 500 na nova regra, realizando um "empréstimo" de R$ 2.500.

Mudanças impedirão que dinheiro deixe de render para o trabalhador e vá parar direto nas mãos das instituições financeiras, além de garantir que o FGTS continue existindo. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, classificou o saque-aniversário como uma "armadilha" para os trabalhadores e lembrou que o governo desbloqueou, no início do ano, cerca de 12 bilhões de contas do Fundo.