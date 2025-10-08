Para desgastar oposição, governo leva MP à votação e é derrotado

Líderes da base do governo resolveram levar a medida provisória que pode arrecadar R$ 17 bilhões ao governo para votação na Câmara mesmo admitindo que poderiam perder, o que realmente aconteceu. A ideia foi desgastar os que votaram contra o projeto.
O que aconteceu
A decisão foi do presidente Lula (PT). O petista entrou nas negociações e convocou uma reunião no almoço com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e lideranças partidárias.
Governo foi à votação, mesmo admitindo perder, para mostrar a "digital" de quem fosse contra a proposta. O União Brasil, o PP, o PL e o Republicanos foram contrários à MP. Justificam a posição por serem contra o "aumento de impostos".
Nem foi à votação. Foram 251 a 193 votos pelo adiamento. O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) apresentou um pedido para a medida provisória ser retirada da pauta de votações e foi aprovado. Com isso, na prática, a MP caduca. Ainda seria necessário que ela passasse no Senado.
O governo planeja retomar o discurso dos ricos contra pobres. A intenção é mostrar quais partidos foram contrários ao que o PT chama de cobrar imposto da parte rica da sociedade.
Governo contou voto a voto. O Planalto exonerou três ministros para votarem a favor da proposta. São Celso Sabino (União-PA), do Turismo, André Fufuca (PP-MA), do Esporte, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), de Portos e Aeroportos. Eles são de partidos que fecharam questão contra o projeto, mas já voltam às suas funções amanhã. Fufuca e Sabino enfrentam punições de suas legendas após permanecerem no governo.
A MP previa tributar aplicações financeiras. O líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que a Câmara prefere aliviar para os mais ricos e está protegendo bancos e bets. As duas atividades econômicas passariam a pagar mais imposto e ficarão isentas com a derrubada da MP.
O discurso governista mira a oposição em 2026. PP, União Brasil, Republicanos e PL estão no bloco de partidos que pretendem apoiar uma candidatura de centro-direita contra Lula na corrida presidencial. A base governista diz que houve "sabotagem" dessas siglas e que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entra "de cabeça na corrida presidencial".
É importante todo mundo mostrar sua cara. Eu acho que chegou a hora de a onça beber água.
José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara
Derrota importante do governo no Congresso. A base governista não chegou a um acordo para aprovar a principal proposta de arrecadação para o orçamento. Ela foi publicada em 11 de junho e era válida até hoje. Sem a aprovação dos parlamentares, ela caduca.
A proposta tinha a previsão de dar R$ 17 bilhões aos cofres públicos. No início da tramitação do projeto, o governo falava em uma arrecadação de R$ 20 bilhões e uma redução nas despesas de R$ 15 bilhões —ou seja, um montante total da ordem de R$ 35 bilhões. As negociações desidrataram a proposta e, mesmo assim, não houve sucesso.
Governo negociou até o último dia. A proposta teve sua votação adiada por diversas vezes na tentativa de chegar a um consenso com todos os setores afetados. Ontem, o relator alterou a proposta. Manteve a isenção a letras de crédito do agro (LCA) e reduziu a taxa para as apostas esportivas. Isso reduziu a arrecadação estimada em R$ 3 bilhões.
Mudanças não foram o suficiente. Mesmo atendendo às demandas do centrão e do agro, ao votar o relatório na comissão mista, União Brasil, PP e Republicanos, além do deputado Pedro Lupion, presidente da FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio), foram contra. O texto acabou sendo aprovado por 13 votos a favor e 12 contra, ou seja, com apenas um voto de vantagem.
Deputados acusam o centrão de trabalhar contra Lula e "antecipar o calendário eleitoral". Lindbergh disse que a articulação tem o envolvimento de Tarcísio e de caciques do centrão, como o presidente do PP, Ciro Nogueira, e o do União Brasil, Antônio Rueda.
Governo já tem "plano B". A colunista Carla Araújo apurou que a ideia de "taxar ricos" e buscar uma justiça tributária deve ser mantida. Isso significa que o governo vai propor outras maneiras de taxar as bets e os investimentos. Outra opção é cortar emendas parlamentares em até R$ 10 bilhões.
Conseguiram tirar um bocado de coisas nas negociações. Mesmo assim, eles querem derrubar. Porque o que querem aqui é tentar criar dificuldades na economia. Criar um rombo fiscal para a gente no próximo ano.
Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.