Salário mínimo subiu 7,5% em 2025; saiba o valor do piso nacional

O novo valor do salário mínimo nacional passou a ser creditado pela primeira vez na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha entrado em vigor em janeiro, os depósitos só ocorrem no mês seguinte ao período trabalhado. Por isso, o ajuste aparece nos contracheques emitidos a partir de fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber por mês em atividades formais. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas pagos pelo governo federal.