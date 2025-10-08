Saque-aniversário do FGTS: veja calendário de pagamentos em 2025

No modelo tradicional, o saque-rescisão, o trabalhador dispensado sem justa causa pode sacar a totalidade do saldo mais a multa de 40%, quando aplicável. Já no saque-aniversário, os valores ficam liberados no primeiro dia útil do mês de nascimento do beneficiário, com prazo de até 60 dias para retirada.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é voluntária e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo do FGTS. Nesses canais, o trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber o valor. Segundo a Caixa, o crédito é liberado em até 5 dias úteis após o pedido, caso ele seja realizado dentro do mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não exista contrato de antecipação em aberto. Contudo, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.