Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, com limite de 35% do salário mensal. De acordo com o governo, isso possibilita a aplicação de juros menores do que os cobrados em empréstimos consignados convencionais. Após a contratação, o acompanhamento do contrato pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É permitido utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia, e em caso de demissão, até 100% da multa rescisória pode ser destinada à quitação do débito. A troca de emprego dentro do regime CLT não altera o contrato vigente.

A coordenação do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer diretrizes e definir limites de juros.

Desde 25 de abril, trabalhadores que já possuem empréstimos com desconto em folha podem migrar seus contratos para essa nova modalidade. O principal objetivo da iniciativa é reduzir o endividamento excessivo entre os brasileiros.

Essa opção pode ser especialmente útil para pagar dívidas de maior custo, como as do rotativo do cartão de crédito. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o crédito com garantia do FGTS também pode ajudar a regularizar pendências no cheque especial ou empréstimos pessoais. Ela explica que, em situações de emergência e falta de reserva financeira, essa linha costuma ser mais vantajosa do que outras disponíveis no mercado.

Por outro lado, o crédito não é indicado para aposentados que continuam trabalhando e já utilizam a margem consignável de seus benefícios do INSS. "Nesses casos, o consignado do INSS é mais interessante, pois tem juros menores que o consignado da CLT", orienta a especialista.