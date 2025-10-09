Bolsa e dólar reagem a IPCA e queda da MP de bets e bancos

Maior alíquota média para fundos preocupava mercado. Outro fator considerado negativo por gestores de recursos que abortado com a queda da MP 1303 era a equalização da tributação dos fundos em 18%, independentemente do vencimento. Na regra atual, o aplicador paga mais Imposto de Renda se saca o recurso no curto prazo (22,5% até seis meses), sendo beneficiado se mantém a aplicação por mais tempo (15% a partir de dois anos).

A aplicação de uma alíquota média para todos os casos desestimularia alocação dos investidores por mais tempo. Carlos André, presidente da Anbima

Estabilidade de regras favorece Bolsa. A manutenção do sistema de tributação atual, com alíquotas diferentes para diferentes prazos, e a recusa de aumento de taxação, abre espaço para que as ações negociadas em Bolsa possam sustentar o ciclo de valorização que tem predominado neste ano, segundo profissionais de mercado. Neste ano, o Ibovespa acumula alta de 18% até o fechamento de ontem.

Inflação abaixo do esperado. A divulgação do IPCA, índice oficial de preços no país, abaixo do esperado pelo mercado, também ajuda a Bolsa porque sustenta cenários de início de corte de juros no Brasil na virada de 2025 para 2026. Ambiente de juros menores favorece o consumo das famílias, que alimenta as vendas das empresas, além de reduzir os custos financeiros das companhias com ações negociadas em Bolsa.

Se a gente tirar a energia elétrica e olhar a parte de serviços, de núcleos e de difusão, acho que são três aberturas do índice que mostram um progresso no controle da inflação. A gente caminha no sentido de poder cortar juros no ano que vem. Paulo Gala, economista da FGV

Dólar oscila perto da estabilidade. O sentimento positivo que alimentou a valorização das ações brasileira no começo da manhã desta quinta-feira teve efeito menor no mercado de câmbio. Depois de abrir em queda, a moeda americana passou a subir, para variação de 0,29% a R$ 5,360, no câmbio comercial à venda às 11h30.