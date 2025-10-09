China mira indústria bélica dos EUA e restringe exportação de terras-raras

O governo chinês anunciou hoje novas restrições à exportação de terras-raras, imprescindíveis para a fabricação de equipamentos que vão de baterias elétricas a sistemas de IA (inteligência artificial). A decisão vai afetar a trilionária indústria militar americana às vésperas de uma reunião entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

O que aconteceu

As novas regras entrarão em vigor em 1º de dezembro. Além de apertar o controle sobre a exportação de terras-raras —cujas reservas e refino são dominados pelos chineses—, a partir de 8 de novembro Pequim também restringirá as exportações de equipamentos utilizados na fabricação de baterias para carros elétricos, indústria também dominada pela China.

As regras de hoje são mais amplas que as de abril. Na ocasião, a China passou a dificultar a exportação de sete dos 17 tipos de terras-raras, além dos ímãs produzidos a partir delas. Algumas das novas regras abarcam todas as terras-raras.