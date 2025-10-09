Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil

Os salários chegam a R$ 11.359,85, para gestor governamental. As remunerações partem de R$ 2.189,17, com o cargo de Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial.

Esta será a primeira edição do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU). O edital foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado.

Como se inscrever, taxa e isenção

As inscrições começaram hoje, às 10h (de Brasília), e seguem até às 23h59 do dia 7 de novembro. Elas são feitas através do site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.

A taxa de inscrição varia de acordo com a área selecionada: