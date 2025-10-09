Bolsa Família de outubro: confira calendário de datas de pagamento completo

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas definidas, conforme calendário divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma de repasses é organizado de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

As liberações ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando as datas são antecipadas para que todos os beneficiários recebam antes do Natal — encerrando-se no dia 10.