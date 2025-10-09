Salário mínimo nacional teve aumento de 7,5% em 2025; veja valor atual

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O motivo de o pagamento ocorrer apenas em fevereiro, embora o novo valor esteja em vigor desde janeiro, é que os salários são liberados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o reajuste aparece oficialmente no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo representa o menor valor mensal que um trabalhador pode receber por uma atividade formal. Ele também serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas pagos pelo governo federal.