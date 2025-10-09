Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS até o fim do ano

Já no modelo tradicional, o saque-rescisão, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito a resgatar todo o valor disponível no FGTS, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser feito em até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site oficial do FGTS. Durante o processo, o trabalhador deve informar uma conta bancária para o depósito. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor é creditado em até 5 dias úteis após a solicitação, caso o pedido seja feito dentro do mês de aniversário.

Também é possível voltar ao saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não exista antecipação contratada. Porém, essa mudança só entra em vigor após 25 meses da solicitação.