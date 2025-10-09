Governo confirma datas de pagamento do INSS de outubro; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As datas seguem o último número do benefício — desconsiderando o dígito verificador — e mantêm o padrão tradicional, que facilita a organização e a previsibilidade dos depósitos.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já os que ganham acima do piso nacional receberão os créditos entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS gera mais de 40 milhões de pagamentos mensais. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem ao valor mínimo, enquanto 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do piso.