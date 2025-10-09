Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a eventual atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que a MP (Medida Provisória) para compensar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) caducasse. Ele avalia que o movimento representa uma "proteção aos privilégios da Faria Lima".

O que aconteceu

Haddad criticou movimentação para derrubar MP do IOF e das Bets. O ministro criticou a derrubada das alternativas para compensar a alta do IOF. Ele avalia que a decisão passou por "forças políticas" favoráveis a "privilégios da Faria Lima". O governo pretendia arrecadar R$ 17 bilhões com a taxação das apostas esportivas e títulos isentos.

Ministro enfatizou atuação do governador de São Paulo para derrubar a MP. Haddad classificou a notícia sobre a atuação de Tarcísio de Freitas como uma ação em "detrimento dos interesses nacionais, para proteger a Faria Lima" e garantiu que nada mudará no olhar do governo para São Paulo. "Nós não vamos prejudicar o estado de São Paulo. Vamos agir para atender aos anseios dos paulistas, assim como fizemos até aqui", disse.