Haddad: Lobby de privilegiados derrubou MP dos bancos e bets

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o "lobby dos privilegiados" manobrou para derrubar a MP dos bancos e bets na Câmara e pediu aos simpatizantes do governo que espalhem a "verdade" sobre o assunto.

O que aconteceu

Haddad publicou nota no Instagram dizendo que a oposição "sabotou o povo" para "prejudicar" o presidente Lula (PT). Segundo o ministro, com o intuito de "enfrentar privilégios", o governo apresentou a medida provisória dos bancos e bets "para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência de 2026". "A medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e bets, uma operação simples e justa: proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada", afirmou.Ele disse que "o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso, que derrubou essa medida". "Foi escolha. A escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres pra proteger os privilegiados. De blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado", afirmou.