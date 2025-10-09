Luz do Povo: veja quem tem direito e como receber desconto na energia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem o projeto que cria o programa Luz do Povo, que garante isenção total na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com consumo de até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês.

O que aconteceu

Quem tem direito ao programa. O benefício é voltado a famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706 atualmente) e consumo de até 80 kWh/mês. Famílias com pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também estão incluídas no programa.

A medida deve beneficiar mais de 17 milhões de famílias nesta primeira etapa. No total, são cerca de 60 milhões de pessoas em todo país que receberão o desconto. "O Luz do Povo é o alívio que chega para as famílias no fim do mês. É energia para iluminar melhor a casa, guardar a comida na geladeira, ligar a TV na novela ou no jogo de futebol", disse o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.