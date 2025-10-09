Marca de cannabis medicinal foca em bem-estar: 'Não só para doença crônica'

A cannabis medicinal pode ter aplicações que vão além de doenças crônicas graves, afirmou Ana Júlia Kiss, fundadora da marca brasileira Humora, em entrevista ao Divã de CNPJ, do Canal UOL.

A Humora é uma startup que fabrica e comercializa produtos de bem-estar à base de canabidiol na Califórnia, nos EUA, onde a marca foi registrada. "As pessoas pensam em cannabis só para Alzheimer ou autismo, mas lá fora se usa para foco, insônia, libido e ansiedade", afirmou Ana Júlia.

A fundadora diz que a empresa se inspira em experiências internacionais, como Estados Unidos, Holanda e Uruguai, mas a escolha pela Califórnia não foi por acaso: o estado é referência por sua legalização e regulamentação consolidadas, além da tradição em produtos de cannabis voltados ao bem-estar, como foco, libido e relaxamento.